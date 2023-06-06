Бразилиа, 7 июня, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Бразильская певица Аструд Жилберту, одна из лучших в мире исполнительниц в стиле босса-нова, скончалась на 84-м году жизни. Об этом 6 июня сообщает издание The Guardian.

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Новость о кончине артистки подтвердили её сын Марсело, а также музыкант и соавтор Жилберту Пол Риччи. Причина смерти певицы не называется.

Мировую славу певице принесла композиция The Girl from Ipanema («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобина. Песня вошла в один из самых широко известных джазовых альбомов певицы Getz/Gilberto. Эта композиция вошла в топ-5 песен в США и топ-30 в Великобритании, а кроме того, получила в США премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись года».

Золотыми и платиновыми становились и следующие альбомы Жилберту, для которых она писала и авторские композиции. В 2001 году певица покинула сцену ради того, чтобы больше времени отдавать семье, сочинению музыки и живописи. В 2008 году Жилберту была удостоена премии Latin Grammy за жизненные достижения и вклад в музыку.