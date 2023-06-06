Украина отказалась от выступления Зеленского на заседании Совбеза ООН
Украина отозвала предложение предоставить слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН
Вашингтон, 7 июня, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Украина внезапно передумала предоставлять слово президенту страны Владимиру Зеленскому на заседании Совета Безопасности ООН по факту подрыва Каховской ГЭС, сообщили РИА Новости источники.
«Украина отозвала свой запрос», — сказал один из собеседников агентства. Такую же информацию подтверждает другой источник.
В Киеве просили предоставить возможность украинскому лидеру выступить в Совбезе по видеосвязи. Россия всегда реагировала с неодобрением на подобные предложения, так как такой формат противоречит правилам проведения заседаний Совбеза. Согласно правилам, президент Украины должен присутствовать в зале. Такая возможность у президента Украины есть, так как он лично посещал Вашингтон и ряд городов Европы.
Как сообщало ИА Регнум, 6 июня по инициативе России созвано заседание Совбеза ООН после разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал атаку немыслимым преступлением Киева совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.
Россия настаивает на необходимости установить обстоятельства атаки на Каховскую ГЭС и призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить террористические действия киевских властей.
По словам Небензи, в России зафиксировали начало кампании по дезинформации о случившемся на Каховской гидроэлектростанции Российская сторона заинтересована в проведении расследований разрушения станции.