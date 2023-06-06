Вашингтон, 7 июня, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Украина внезапно передумала предоставлять слово президенту страны Владимиру Зеленскому на заседании Совета Безопасности ООН по факту подрыва Каховской ГЭС, сообщили РИА Новости источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

«Украина отозвала свой запрос», — сказал один из собеседников агентства. Такую же информацию подтверждает другой источник.

В Киеве просили предоставить возможность украинскому лидеру выступить в Совбезе по видеосвязи. Россия всегда реагировала с неодобрением на подобные предложения, так как такой формат противоречит правилам проведения заседаний Совбеза. Согласно правилам, президент Украины должен присутствовать в зале. Такая возможность у президента Украины есть, так как он лично посещал Вашингтон и ряд городов Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня по инициативе России созвано заседание Совбеза ООН после разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя назвал атаку немыслимым преступлением Киева совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Россия настаивает на необходимости установить обстоятельства атаки на Каховскую ГЭС и призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша осудить террористические действия киевских властей.

По словам Небензи, в России зафиксировали начало кампании по дезинформации о случившемся на Каховской гидроэлектростанции Российская сторона заинтересована в проведении расследований разрушения станции.