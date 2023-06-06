Киев, 7 июня, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Оружие, предоставляемое Киеву странами Запада, не используется на территории России. Такое заявление сделал 6 июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, трансляцию вела украинская телекомпания «Суспiльне» («Общественное»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отвечая на вопрос о том, обращался ли к нему кто-либо из представителей стран Запада по поводу применения в России предоставленного Киеву западного вооружения, украинский лидер указал, что таких обращений к нему не было.

По словам президента Украины, предоставленное Западом вооружение не применяется украинскими войсками на территории России.

Владимир Зеленский заявил, что никто из стран Запада не обращался к нему по поводу применения в России предоставленного Киеву западного оружия — по его словам, Украина не применяет это оружие на российской территории.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. Кроме того, газета Le Soir уточнила, что власти Бельгии намерены направить запрос Киеву с требованием объяснить применение бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб указали, что вооружение, предоставленное Украине, запрещено использовать сторонним лицам на российской территории.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посол Бельгии в России Марк Михильсен был вызван в МИД РФ. Бельгийскому дипломату был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.

В министерстве призвали власти Бельгии «не закрывать глаза» на факты поддержки Киевом террористов, цель которых — атаки на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в России.