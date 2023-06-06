Вашингтон, 7 июня, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Россия настаивает на необходимости установить обстоятельства атаки на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить террористические действия киевских властей, заявил 6 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Дипломат напомнил, как после других провокаций Россия запрашивала провести соответствующие расследования, но этого не произошло.

«Это не должно повториться в этот раз. Мы бы хотели, чтобы ООН не допустила ошибок, как в случае с Бучей и «Северным потоком», — сказал Небензя.

По словам постреда, у России вызывают недоумение попытки секретариата ООН откреститься от осуждения преступлений украинскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России припомнили Западу молчание о теракте на «Северных потоках». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, западным режимам, которые за два часа сделали «вывод» о вине России в разрушении Каховской ГЭС, пора ответить на вопрос, заданный почти год назад, о том, кто взорвал газопроводы.

Вслед за Алёшками к вечеру 6 июня в городе Голой Пристани в Херсонской области резко ухудшилась ситуация с подтоплением, наблюдался быстрый рост уровня воды. Население приходится уговаривать эвакуироваться. Люди не верят, что вода может полностью затопить их дома.