Нью-Йорк, США, 7 июня, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Разрушение Каховской ГЭС назвал немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе 6 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности (СБ) международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции <…> Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра», — указал российский дипломат.

Небензя сделал предположение, что атака на Каховскую ГЭС была необходима Киеву для перегруппировки ВСУ, а также для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Кроме того, Небензя отметил, что российская сторона уже зафиксировала начало кампании по дезинформации о произошедшей катастрофе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.

По словам Небензи, Россия возлагает всю полноту ответственности на власти Украины, их союзников и спонсоров и призывает Генерального секретаря ООН осудить подрыв дамбы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД России назвал произошедшее на Каховской ГЭС спланированным киевским режимом террористическим актом, направленным против инфраструктуры гражданского назначения.