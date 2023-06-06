Вашингтон, 7 июня, 2023, 00:15 — ИА Регнум. В России зафиксировали начало кампании по дезинформации о случившемся на Каховской гидроэлектростанции, заявил 6 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По его словам, российская сторона заинтересована в проведении расследований разрушения Каховской ГЭС. Во вторник, 6 июня, Россия поднимет соответствующий вопрос на заседании Совета Безопасности ООН, добавил он.

Подорвав дамбу, киевский режим совершил немыслимое преступление, указал Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли был одним из первых западных политиков, отреагировавших на подрыв плотины Каховской ГЭС. Он назвал произошедшее «военным преступлением», возложив вину на Россию, так как пообещал, что Лондон окажет помощь Украине после случившегося. По мнению экспертов, атака на стратегически важный объект на Днепре — часть давно ожидаемого и явно начавшегося наступления ВСУ.

В МИД России произошедшее на Каховской ГЭС назвали спланированным киевским режимом террористическим актом, направленным против гражданской инфраструктуры. В ведомстве заявили, что РФ инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций.

После очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года (предположительно из РСЗО «Ольха») 11 из 28 пролётов ГЭС были разрушены. В Кремле подрыв Каховской ГЭС назвали диверсией со стороны Украины.