Голая Пристань, Херсонская область, 6 июня, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Ситуация с подтоплением резко ухудшилась в городе Голой Пристани в Херсонской области, наблюдается быстрый рост уровня воды. Об этом 6 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — уточнил Алексеенко.

Председатель правительства региона отмечает, что жителей города приходится уговаривать эвакуироваться и собрать документы и ценные вещи. Люди не верят, что вода может полностью затопить их дома.

Алексеенко указал, что убеждать людей эвакуироваться приходится под обстрелами со стороны украинской армии. Голая Пристань обстреливается ВСУ, несмотря на то, что в городе нет ни военных, ни техники. При этом, по словам Алексеенко, бьют не прицельно, накрывая залпами «Градов» жилые кварталы.

Спасательная операция в городе продолжается, Алексеенко указывает, что в некоторых районах спасатели выводят людей в последний момент, а кое-где уже приходится снимать с крыш. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Новую Каховку налажена поставка питьевой воды после разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, недостатка продуктов питания в Новой Каховке нет. Затопленную территорию обесточили во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током.

Как уточнил глава Новой Каховки Леонтьев, уровень воды в Днепре в районе водохранилища начал спадать. По словам главы города, уровень снизился примерно на один-два сантиметра.