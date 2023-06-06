Вена, 6 июня, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции принято решение усилить присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил 6 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своём Twitter.

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«В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой», — написал он.

Гросси отметил, что решающий момент для ядерной безопасности настал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о падении уровня воды в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС. При этом непосредственных рисков для безопасности атомной станции пока нет, объект имеет несколько альтернативных источников воды для охлаждения.

После разрушения пролётов Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. На территории округа установлен режим ЧС, идёт эвакуация из подтопленных зон.