Вашингтон, 6 июня, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден осведомлён о ситуации вокруг удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Президента, безусловно, проинформировали о данных событиях сегодня утром», — сказал представитель Белого дома.

В ходе брифинга Кирби не стал раскрывать дополнительную информацию о реакции Байдена на произошедшее.

Он лишь отметил, что власти США не могут с уверенностью утверждать, на ком именно лежит ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня 2023 года в результате обстрелов ВСУ на Каховской ГЭС из 28 пролётов были разрушены 11, происходит нерегулируемый сброс воды. Власти городского округа Новая Каховка заявили о невозможности отремонтировать станцию. Отстроить новую ГЭС представится возможность лишь после победы России. На Западе вновь попытались возложить вину на Москву.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны России заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.

По инициативе России для обсуждения вопроса о разрушении ГЭС будет созвано заседание Совбеза ООН.