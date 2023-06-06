Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Поставка питьевой воды налажена в Новую Каховку после разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками. Об этом 6 июня, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам Сальдо, Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с мэром города Владимиром Леонтьевым справляется с ситуацией. В город налажена поставка питьевой воды, недостатка продуктов питания в Новой Каховке нет. Затопленную территорию обесточили во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током.

Сальдо добавил, что в городе проводится эвакуация людей, в первую очередь, детей и семей с малыми детьми из опасных мест, ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды.

Также Сальдо уточнил, что Каховский магистральный канал ещё наполнен водой, но по мере обмеления водохранилища ожидается спад уровня воды. Ситуация полностью находится под контролем, и власти города и жители сохраняют спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнил глава Новой Каховки Леонтьев, уровень воды в Днепре в районе водохранилища начал спадать. По словам главы города, уровень снизился примерно на один-два сантиметра.

Власти Херсонской области объявили о начале эвакуации населения из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов в связи с повышением уровня воды из-за повреждения дамбы на Каховском водохранилище.