Симферополь, 6 июня, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили и посадили в восточной части Крыма вражеский беспилотник, сообщил 6 июня глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал он.

Как сообщало ИА Регнум, Крым, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под атаки беспилотников ВСУ.

Так, 4 июня сообщалось, что почти десять беспилотников атаковали Крым в ночь на 4 июня. Как уточнял Аксёнов, силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских БПЛА, ещё четыре беспилотника — заглушили или посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Ещё один дрон обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек эвакуировали в пункт временного размещения.