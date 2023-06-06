Вашингтон, 6 июня, 2023, 21:51 — ИА Регнум. У администрации США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделять деньги Украине до осени 2023 года, запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется, заявил 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«У нас достаточно средств, чтобы поддерживать Украину и её военные операции до конца текущего финансового года», — сказал Кирби на брифинге администрации.

Ранее обозреватели ИА Регнум отмечали, что с приближением выборов в США украинский вопрос превращается в камень преткновения во внутриполитической жизни этой страны, причём мировоззренческий разлом во внешней политике наблюдается не между двумя партиями — Республиканской и Демократической, а внутри каждой из них.

4 июня помощник по нацбезопасности президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан заявил, что в Белом доме ожидают от Украины, получившей значительные объёмы западного оружия, захвата «стратегически важных территорий».