Симферополь, 6 июня, 2023, 21:56 — ИА Регнум. На мобильные телефоны жителей Крыма поступают звонки якобы от сотрудников МЧС с сообщениями о том, что в республике планируется эвакуация, а водопроводная вода отравлена радиацией, сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Эти сообщения — фейк, отметили в управлении Министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

«Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь заявил, что угрозы подтопления в Крыму из-за повреждения Каховской ГЭС нет, но уровень воды в Северо-Крымском канале может снизиться.

Он также добавил, что питьевой воды в регионе более чем достаточно. В настоящее время ведутся работы по минимизации потерь воды в канале.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся на водоснабжении города. Он отметил, что Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды находятся на максимуме, кроме того, имеются резервные источники водоснабжения.