Новая Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки начал понемногу спадать. Об этом 6 июня сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Кадр из видео. Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки.

По его словам, уровень снизился примерно на один-два сантиметра. «Но это пока не общая тенденция», — сказал Леонтьев РИА Новости, назвав ситуацию в городе контролируемой.

Как передавало ИА Регнум, власти Херсонской области объявили о начале эвакуации населения из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов в связи с повышением уровня воды из-за повреждения дамбы на Каховском водохранилище. Людей попросили подготовить личные вещи и документы, а также трёхдневный запас продовольствия и питьевой воды.

В Алёшки, Голую Пристань и Новую Каховку прибыли более 50 автобусов, чтобы вывезти людей из зоны подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения ГЭС, вызванного обстрелами со стороны Украины. По словам Леонтьева, ремонт Каховской ГЭС невозможен, её придётся заново отстроить после победы России.