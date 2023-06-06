Вашингтон, 6 июня, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Американская администрация не может с уверенностью сказать, кто именно несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС, заявил 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

По его словам, США видели заявления о том, что Россия несёт ответственность за подрыв плотины. Эту информацию США не могут подтвердить, отметил представитель Белого дома.

«Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации», — сказал Кирби.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Глава городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России.

Руководители Украины, ЕС и Великобритании сразу после разрушения станции обвинили в этом Россию, не предъявляя никаких аргументов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков.

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть начавшегося наступления ВСУ, а точнее — серий одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отметили военные эксперты в комментарии для ИА Регнум.