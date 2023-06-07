Москва, 7 июня, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Московский производитель нетканых материалов «Монтем» за январь–апрель этого года выпустил 50 тысяч фильтров для заводов по производству сахара. Этот показатель в два раза превышает уровень за аналогичный период прошлого года, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Монтем»

«Благоприятный инвестиционный климат, развитые инструменты поддержки, в том числе антикризисные, позволяют инвесторам выгодно размещать промплощадки на территории города, модернизировать, расширять и диверсифицировать производство. Так, столичный производитель нетканых материалов «Монтем» с января по апрель текущего года выпустил более 50 тысяч фильтров для предприятий по изготовлению сахара», — заявил Овчинский. Он добавил, что достигнутый уровень производства за первые четыре месяца 2023 года сравним с тем, сколько выпустили продукции за весь прошлый год — 75 тысяч.

До конца года «Монтем» планирует поставить около 100 тысяч фильтров. Продукция компании используется, чтобы очистить сок, получаемый из сырья для производства сахара. Из очищенного сока сахарной свеклы или тростника в результате кристаллизации получается сахар.