Вашингтон, 6 июня, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может впасть в отчаяние и решиться на организацию теракта на Запорожской АЭС. Такое мнение 6 июня высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, если Киев «окажется припёртым к стенке», то пойдёт на такой шаг, чтобы замедлить происходящее на фронте. В этом случае Зеленский попытается переложить всю вину на Москву в надежде, что это затормозит продвижение российских сил на запад.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об усилении защиты периметра ЗАЭС. По его словам, это стало необходимой мерой в связи с серьёзными рисками, которые создают украинские вооружённые силы, ставя тем самым мир на грань ядерной катастрофы.

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко ещё в конце мая заявлял, что власти Украины заблокировали инициативу Международного агентства по атомной энергетике по безопасности ЗАЭС. Он подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать безопасность объекта, чтобы не дать возможности посторонним нарушить режим безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня обстрелы со стороны украинской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. В Новокаховском округе полностью затоплены три поселка.