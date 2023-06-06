Киев, 6 июня, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Подтопления, вызванные разрушениями на Каховской ГЭС, вероятно, помешают попыткам ВСУ провести наступление на южном участке фронта через Днепр, отметили в своей публикации 6 июня обозреватели «Блумберг».

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

В свою очередь ВС России теперь смогут сосредоточить силы на других участках фронта, полагают авторы.

«Это (разрушения станции. — Прим. ред.) должно позволить российским командирам сосредоточить свои ограниченные силы и внимание в другом месте, при этом будет отвлекать Киев необходимостью заниматься последствиями катастрофы для гражданского населения», — сказано в публикации.

Ранее представители заявили, что подтопление территорий после разрушений на Каховской ГЭС не помешает наступлению украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация населения из подтопленных зон. Эксперты заявили о значительном ущербе для Херсонской области и соседних регионов, в том числе для экологии и сельского хозяйства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что для обсуждения вопроса о разрушении ГЭС будет созвано заседание Совбеза организации.

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть давно ожидаемого и явно начавшегося наступления ВСУ, точнее серии одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отметили военные эксперты в комментарии для ИА Регнум.

Удары по ГЭС — это свидетельство того, что контрнаступление ВСУ началось, цель этих ударов — «подтопить» российские оборонительные линии в прямом смысле слова, а репутацию России — в переносном, сказал в комментарии для ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.