Киев, 6 июня, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня заявил, что говорить о демобилизации в стране пока рано.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«О демобилизации говорить рано, война продолжается», — сказал он, добавив, что ротация происходит под руководством главкома (ВСУ) и генштаба, когда у украинских военных «есть усталость».

Как передавало ИА Регнум, обозреватели The Telegraph ранее отмечали, что ВСУ отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением. За уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам.

На Украине начали мобилизовывать мужчин во время раздачи гуманитарной помощи. Отмечается, что с начала лета в призывные пункты поступило устное распоряжение «по всему правобережью Днепра» забирать всех мужчин из очередей у пунктов раздачи гуманитарной помощи и отправлять на фронт.

По словам военнопленного Александра Ляшенко, боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чего является жёсткая мобилизация по всей Украине.