Москва, 6 июня, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Посол Бельгии в России Марк Михильсен 6 июня был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года, сообщили в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве М. Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая», — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства.

Россия неоднократно предупреждала об опасности «накачки» Украины западным оружием и о риске попадания этого оружия в руки террористов, напомнили в МИД. В министерстве призвали власти Бельгии «не закрывать глаза» на всё новые факты поддержки киевским режимом террористов, цель которых — атаки на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в России.

Боевики так называемого Русского» добровольческого корпуса при атаке на Белгородскую область 22 мая использовали бельгийские штурмовые винтовки, поставленные Брюсселем для ВСУ. Власти Бельгии заявили о намерении потребовать у Киева объяснений, так как, по их словам, поставляли оружие исключительно для «обороны».

Считать, что Запад не в курсе, кому и зачем поставляется их вооружение, наивно, «недовольство» Запада носит исключительно внешний характер и вряд ли повлияет на ход поставок Вооруженным силам Украины, заявил в беседе с ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.