Киев, 6 июня, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, но на Украине пока нет инфраструктуры для них. Об этом 6 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он рассказал, что в Молдавии провёл закрытую встречу с представителями некоторых стран, которые «точно подтвердили, что дадут F-16».

«Я получил от некоторых европейских партнёров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — сказал Зеленский.

Он добавил, что инфраструктуры на Украине нет, но она будет строиться и готовиться. По его словам, нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у Киева появятся самолёты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты не приступали к обучению на истребителях F-16 в Британии. По его словам, первые группы авиационных специалистов лишь отправились изучать возможность дальнейшего развёртывания обучения украинских лётчиков, об их подготовке речи не идёт.

Американский журналист Стивен Брайен заявил, что ВСУ не способны провести успешное наступление. По его словам, оно может привести к краху режима Зеленского.