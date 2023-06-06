Ханты-Мансийск, 6 июня, 2023, 21:36 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске 6 июня стартовал XIV Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС.

ГТРК Югория Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС стартовал в Ханты-Мансийске.

Как говорится в релизе организаторов, форум стартовал с пленарной дискуссия «Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы».

В рамках мероприятия проведён профориентационный форум «Юниор IT — шаг к новым возможностям», на котором дети и молодёжь в течение двух дней проведут мероприятия, направленные на продвижение цифровых профессий.

Традиционно пройдёт международная конференция под эгидой ЮНЕСКО «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» и международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» с участием стран БРИКС, ШОС и ОДКБ.

Кроме того, будет организовано выставочное пространство для ознакомления с готовыми решениями и прототипами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, усиленная поддержка отечественной ИТ-отрасли в 2022 году принесла конкретные результаты. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что уже почти 80% зарубежных ИТ-решений имеют отечественные аналоги.

Поддержку ИТ-отрасли по национальному проекту «Цифровая экономика» оказывают Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), «Сколково», Фонд содействия инновациям (ФСИ). Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) через программу «Акселератор Спринт» также способствует ускоренному развитию бизнеса для ИТ-проектов с тестовой версией продукта.

Специалисты РФРИТ обеспечивают ИТ-компаниям консультационную и информационную поддержку, дают предложения по улучшению проектов, проводят разъясняющие вебинары по процедуре приема и рассмотрения заявок на гранты.