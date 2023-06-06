Самара, 6 июня, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В Самаре начала работу всероссийская «Добро. Конференция», на которой собрались лидеры волонтёрских, социальных, благотворительных организаций, университетов и молодёжных объединений из всех регионов страны. Об этом 6 июня сообщила Ассоциация волонтёрских центров.

dobro. press Открытие конференции Добро.

В конференции принимают участие почти 4,5 тыс. участников из 88 регионов России. Организаторами мероприятия являются Ассоциация волонтёрских центров, платформа «Добро. рф» совместно с правительством Самарской области при поддержке Росмолодёжи и Министерства науки и высшего образования РФ.

Организаторы представили программу и открыли работу четырёхдневной площадки, которая запускает работу новых «Добро. Центров» и презентует актуальные программы федерального масштаба.

К участникам конференции обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая отметила, что добровольчество и благотворительность становятся нормой жизни. По её словам, для волонтёров и общественных инициатив нужна системная поддержка, поэтому была запущена социальная франшиза «Добро. Центр». Такие центры будут открываться во всех населённых пунктах, им будут представлены меры господдержки.

Франшиза создана для развития инфраструктуры добровольчества, благотворительности и гражданских инициатив, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных НКО.

В день открытия конференции тематическая дискуссия была посвящена лидерству и новым подходам в сфере социальных изменений, взаимосвязи уровня социального развития и качества жизни с успехами национальной экономики и благополучием государства. Также была представлена программа «Обучение служением», разработанная Минобрнауки совместно с Ассоциацией волонтёрских центров в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

В другие дни «Добро. Конференции» будет объявлен конкурс на право стать Центром подготовки и отбора волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи — 2024.