Москва, 6 июня, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Произошедшее на Каховской ГЭС является спланированным киевским режимом террористическим актом, направленным против инфраструктуры гражданского назначения, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, размещенном на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

В МИД РФ подчеркнули, что теракт был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого «контрнаступления» ВСУ.

«Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций», — добавили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Глава городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление. А постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что для обсуждения вопроса о разрушении ГЭС будет созвано заседание Совбеза организации.

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть давно ожидаемого и явно начавшегося наступления ВСУ, точнее — серии одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отметили военные эксперты в комментарии для ИА Регнум.