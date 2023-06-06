Вашингтон, 6 июня, 2023, 19:29 — ИА Регнум. ВСУ не способны провести успешное наступление, оно может привести к краху режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 6 июня заявил американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«К настоящему моменту каждый, кто умеет читать, должен понимать, что Украину в лучшем случае ждёт тупик. Но более вероятный вариант — крах режима», — написал Брайен.

По его словам, есть много альтернативных сценариев, исходя из которых, Киеву не стоит продолжать сопротивление. Например, если в ближайшее время конфликт не прекратится, то ВСУ заплатят огромную цену людскими и материальными ресурсами.

Он добавил, что украинские войска атакуют одновременно на многих участках, но пока не добились ничего.

Эксперт отметил, что режим Зеленского не смог достичь стратегических успехов на театре военных действий. При этом последние операции, которые проходят по всему фронту, очень дорого обходятся украинцам.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ, предпринявших попытки наступления, за три последних дня превысили 3,7 тыс. человек. Кроме того, киевский режим потерял 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 БПЛА.

По словам бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, в ходе основного наступления ВСУ с помощью западного оружия могут захватить некоторые территории, но им не удастся удержать их.