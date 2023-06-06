Москва, 6 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В следующем (2024-2025) учебном году в российских школах должны вновь появиться уроки черчения, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Кадр из видео. Урок черчения.

«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — сказано в тексте указа.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 августа.

В апреле 2023 года с предложением вернуть в школы уроки черчения обратился к президенту губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Аналогичную идею высказывала в феврале 2023 года депутат Госдумы Яна Лантратова (СЗРП). В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову она отметила, что этого требует поставленная государством цель — развитие инженерной деятельности и обеспечение технологического прорыва России.