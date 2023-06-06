Москва, 6 июня, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер сидр» изъяли из оборота специалисты Роспотребнадзора. Об этом 6 июня сообщается в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объём продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Кроме того, напиток выявлен и изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях в различных регионах России суррогатным сидром. Известно о 25 летальных исходах и о большом количестве пострадавших в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в республиках Удмуртия и Чувашия.

Правоохранители по всей России изымают из продажи алкогольную продукцию под маркой «Мистер Сидр». Эта продукция изготавливалась на предприятии в Красноглинском районе Самарской области.

На данный момент по делу о массовом отравлении жителей России суррогатным алкоголем задержаны 5 человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.