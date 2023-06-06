Москва, 6 июня, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит, что прекращение огня и замораживание украинского конфликта не приведут к миру, это свидетельствует о том, что он не свободен в принятии решений и уклоняется от любых посреднических инициатив по мирным переговорам. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее украинский лидер в Киеве на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. Кардинал Дзуппи прибыл в Киев по поручению папы Римского Франциска в качестве посланника по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский подчеркнул, что Киев рассматривает только свой вариант по достижению мира.

Оленченко напомнил, что Ватикан ещё месяц назад обозначил Киеву свою миссию по достижению мира на Украине, однако, президент страны довольно прохладно воспринял этот план.

«Приезд посланника Ватикана говорит о том, что Ватикан не отказался от идеи посредничества и решил переговорить с Зеленским в более рабочей обстановке. Однако, ответ украинского президента свидетельствует о том, что он совсем не готов к переговорам и посредничеству. Более того, Зеленский не свободен в своих решениях. Он является ставленником Вашингтона без манёвра, его неуклонным исполнителем», — объяснил Оленченко.

Эксперт отметил, что Ватикан выступает далеко не первым и не единственным миротворцем в урегулировании конфликта на Украине. Китай, ЮАР, Турция также предпринимали попытки в посредничестве организации переговоров. Как подчёркивает Оленченко, президент Украины довольно схоже реагировал на все предложения миротворцев — он обозначал заинтересованность Киева только при выполнении украинских условий, в которых «спрятаны» личные интересы США.

«Если разобраться, то украинских интересов практически нет в этой формуле условного мира, все условия являются проекцией американской стратегии. А у Вашингтона в этом продолжении боевых действий свои цели и задачи — стратегическое ослабление России. Вызывает сожаление, что с украинской стороны нет партнёров для переговоров, а любые попытки будут заходить в тупик», — отметил политолог.

При этом эксперт сомневается, что Ватикан встанет на сторону Киева и примет его формулу мира. По мнению Оленченко, папа Римский не станет рисковать своим авторитетом для следования украинским условиям, тем более, что нынешний украинский президент — это временная фигура, и выстраивать дальнейшие отношения Ватикану нужно будет с другим политическим лидером.

В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины. В МИД России отметили, что приветствуют эту и другие подобные инициативы, и напомнили, что условия России известны — выполнение требований, которые были поставлены перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России.