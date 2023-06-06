Ульяновск, 6 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Ульяновский суд арестовал на два месяца предпринимателя Анара Гусейнова, подозреваемого в производстве суррогатного сидра.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

5 июня стало известно о массовых отравлениях сидром в Ульяновской и Самарской областях. Выяснилось, что все пострадавшие накануне употребляли напиток «Мистер Сидр». Позже случаи отравления смертельно опасным сидром выявили в других регионах. В рамках уголовного дела задержаны несколько человек.

«Суд постановил в отношении обвиняемого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 4 августа 2023 года включительно», — огласила решение судья.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовых отравлениях в различных регионах России суррогатным сидром. На данный момент известно о 25 летальных исходах и о большом количестве пострадавших в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Республиках Удмуртия и Чувашия.

Правоохранители по всей России изымают из продажи алкогольную продукцию под маркой «Мистер Сидр». Продукция «Мистер Сидр» изготавливалась на предприятии в Красноглинском районе Самарской области.

На данный момент по делу о массовом отравлении жителей России суррогатным алкоголем задержаны 5 человек, среди которых учредитель предприятия 32-летний Анар Гусейнов. По предварительным данным, при изготовлении сидра вместо этилового спирта был применён метиловый.