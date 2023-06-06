Вашингтон, 6 июня, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Американские власти узнали о планах Украины взорвать «Серверный поток» за три месяца до проведения этой скрытой атаки, пишет 6 июня газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Издание утверждает, что подробности этого плана собрала европейская разведка и передала их ЦРУ в июне 2022 года. Отчет разведки был основан на информации, полученной от украинского источника.

Как сказано в материале, украинский план предполагал использование небольшой группы дайверов из шести человек украинских сил специального назначения, которые отчитывались напрямую командующему ВСУ Валерию Залужному.

Издание также отмечает, что эти данные европейской разведки, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Один из сетевых друзей Тейшейры передал копии этих документов журналистам газеты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на разведданные США написала о том, что атаку на «Северные потоки» могла совершить некая проукраинская группировка. Речь шла о лицах, связанными с киевскими властями, но не имеющими отношения к армии или спецслужбам.

14 марта президент России Владимир Путин назвал эту версию «полной чушью». Он пояснил, что такое нападение могли организовать только «на государственном уровне». 26 мая издание Der Spiegel распространило информацию о том, что немецкие правоохранительные органы якобы получают всё больше данных, указывающих на причастность властей Украины к взрывам на «Северных потоках».

А 5 июня интернет-портал Grayzone сообщил, что в пяти метрах от места теракта на газопроводе «Северный поток» был обнаружен дайверский ботинок, напоминающий те, которые носят дайверы ВМС США и Украины. О находке сообщали следователям, но реакции от них не последовало.