Москва, 6 июня, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Западным режимам, которые за два часа сделали «вывод» о вине России в разрушении Каховской ГЭС, пора ответить на вопрос, заданный почти год назад — о том, кто взорвал «Северные потоки», заявила 6 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Теперь вопрос к мировому сообществу: вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с «Северным потоком»? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлечённые в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация населения из подтопленных зон. Эксперты заявили о значительном ущербе для Херсонской области и соседних регионов, в том числе для экологии и сельского хозяйства.

Руководители Украины, ЕС и Великобритании сразу после разрушения станции обвинили в этом Россию, не предъявляя никаких аргументов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта для властей Украины было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в места, где ВСУ хотят провести контрнаступление. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что для обсуждения вопроса о разрушении ГЭС будет созвано заседание Совбеза организации.

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть начавшегося наступления ВСУ, а точнее — серий одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отметили военные эксперты в комментарии для ИА Регнум.