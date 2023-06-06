Москва, 6 июня, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Когда директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорит о том, что слабый экономический рост и высокая инфляция в ЕС — это результат специальной военной операции России на Украине, она забывает, что Европейский союз сам создал себе эти проблемы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июня заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец.

(сс) Friends of Europe Кристалина Георгиева

«Признавать свои ошибки никто не любит. Не хочет этого делать и Георгиева. На самом деле понятно, что нынешние экономические проблемы Европейского союза к конфликту на Украине никакого отношения не имеют. К тому, что сейчас наблюдается в ЕС, привело две причины: вливание денег во время пандемии и высокие ставки ЕЦБ и ФРС, которые тормозят экономику. Украина тут вообще ни при чём», — констатировал Зубец.

Как пояснил Зубец, Германия впала в рецессию из-за того, что цены на электроэнергию резко выросли. А выросли они не из-за боевых действий на Украине, а из-за санкций: Россия не прекратила бы поставок в Европу, если бы не санкции Европейского союза.

«В результате поставки сократились, цены выросли. И это привело к негативным последствиям, — сказал Зубец. — Но МВФ валит всё на Россию».

Как полагает экономист, до 2024 года инфляция в ЕС не упадёт ниже 5-7%, и по европейским меркам это много, так как там «всегда жили с инфляцией в 2-3%». Зубец подчеркнул, что власти ЕС попали в тяжёлую ситуацию и теперь не понимают, что им делать.

«Ситуация осложняется тем, что у политических элит Европейского союза нет заднего хода. Они так много наговорили про противостояние России и необходимость победы Украины на поле боя, что уже не могут от этого отказаться. В противном случае это плохо скажется на их репутации и укреплении имиджа», — констатировал Зубец.

По его словам, евробюрократы теперь не могут заявить, что с Россией пора договариваться. И они останутся не готовы к переговорам до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что Украина терпит поражение на поле боя.

«Надеюсь, что через пару месяцев это станет понятно всем, и после этого точка зрения европейцев, может быть, начнёт меняться. И не исключено, что тогда мы увидим какие-то политические решения. Пока они тормозятся тем обилием пропаганды, которую весь мир от них слышал», — подытожил Зубец.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала довольно мрачный прогноз о будущем европейской экономики. По её словам, Европейский союз ждут слабый экономический рост, но зато сильная продовольственная инфляция. Виновником этих неприятностей Георгиева закономерно назвала российскую Специальную военную операцию. В меньшей степени, по её словам, повлияли такие факторы как пандемия, изменение климата и кризис стоимости жизни.

ИА Регнум уже сообщало о том, что Георгиева давно не скупится на мрачные прогнозы. Уже 1 января 2023 года она «обрадовала» телезрителей канала CBS сообщением о том, что 2023 год принесёт рецессию большинству государств и окажется ещё тяжелее, чем 2022-й год.

Позже, 12 февраля, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, она констатировала, что мировой экономический рост остаётся слабым, предсказала глобальной экономике «переломный этап» и замедление темпов восстановления.

Весной 2023 года тон её прогнозов помрачнел ещё сильнее. Выступая на Форуме развития Китая, она сказала об усилении рисков, угрожающих мировой экономике, а также не исключила раскола мирового сообщества на соперничающие блоки.

Позже она пожаловалась на то, что восстановление мировой экономики выглядит труднодостижимым, признав в то же время, что российская экономика оказалась более устойчива к санкциям, чем ожидалось.