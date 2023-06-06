Москва, 6 июня, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения выпуска продукции на оборонных предприятиях за счёт методов «бережливого производства».

Kremlin.ru Владимир Путин

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Минпромторгу России на основе использования положительного опыта повышения производительности труда с применением методов бережливого производства принять меры, обеспечивающие увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета 4 апреля.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Военно-промышленный комплекс (ВПК) существенно нарастил производство для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине почти по всем позициям и продолжит его наращивать.

В марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВПК в России «раскочегарился» и развивается с учётом потребностей СВО. По его словам, большая часть оборонных предприятий перешла на трёхсменный режим работы и производит современное вооружение.

Как ранее сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом России в 2018 году, призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Компании — участники проекта получают экспертную поддержку федерального и региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. Участники нацпроекта 2019–2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.