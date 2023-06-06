Москва, 6 июня, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал органам государственной власти регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления в собственность бесплатно героям спецоперации земельных участков. Соответствующее распоряжение главы государства о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей опубликовано 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, органам государственной власти субъектов РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, рекомендуется принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России, и лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя России или награждёнными орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членами семей этих военнослужащих и лиц погибших (умерших) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в спецоперации, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Органам государственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя рекомендовано принять нормативные правовые акты, которые предусматривают предоставление вышеуказанным лицам иных мер социальной поддержки, указанных выше.

Органам государственной власти рекомендуется осуществить предоставление земельного участка, или иной меры социальной поддержки, на территории которой вышеуказанные лица были зарегистрированы по месту жительства, а при отсутствии такой регистрации — по месту пребывания.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции, а также семьям погибших. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 декабря 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что такая мера касается военнослужащих, награждённых госнаградами за заслуги в специальной военной операции, а также семей погибших героев.

Росгвардейцы за заслуги, проявленные во время спецоперации, смогут бесплатно получить земельные участки в Крыму и Подмосковье. Распоряжение о выделении земли подписал президент России Владимир Путин. Распоряжение касается тех, кто имеет госнаграды, ветеранов боевых действий, членов семей раненых и погибших. Властям Московской области, Крыма и Севастополя рекомендуется принять законодательные акты, позволяющие выдавать бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии земельные участки.