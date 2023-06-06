Херсон, 6 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Решение о восстановлении Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни, после осмотра разрушений. Об этом 6 июня заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Биятов/ РИА Новости Владимир Сальдо.

«Как только мы увидим окончательные разрушения, которые есть на Каховской ГЭС, после этого будет принято решение, каким образом и по какой технологии будет она восстановлена», — сказал Сальдо.

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Он добавил, что в ближайшие дни будет принято решение о том, что нужно для восстановления.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Глава городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС невозможен, её нужно будет отстраивать заново после победы России.

По мнению политолога Андрея Кошкина, разрушение верхней части Каховской ГЭС свидетельствует о начавшемся украинском контрнаступлении и рассчитано на подтопление в прямом смысле слова российских оборонительных баз и в переносном — «подтопление» репутации Москвы.