Геническ, Херсонская область, 6 июня, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Финансовую поддержку получат все пострадавшие в результате разрушений на Каховской ГЭС, соответствующий указ уже подготовлен. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Новой Каховки

Он уточнил, что власти помогут всем, у кого пострадали материальные ценности, жилища, посевы, бизнес. Людям обязательно окажут поддержку.

Глава региона заявил также, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни после оценки степени разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Дамба водохранилища не пострадала, начался нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области эвакуируют население из прибрежных районов. Самая тяжёлая ситуация в Алёшках — город затоплен почти полностью. СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины гидроэлектростанции и затопления территорий.