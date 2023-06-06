Алёшки, Херсонская область, 6 июня, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Город Алёшки Херсонской области практически полностью затоплен, сообщил 6 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Кадр из видео Алёшки

«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, с другой стороны города бушуют крупные лесные пожары после артобстрелов ВСУ.

«Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике», — отметил он.

В город уже направлены все свободные грузовики высокой проходимости. Из Крыма везут спасательные плавсредства, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Заявления украинских властей и властей ЕС об ответственности России за подрыв станции не имеют отношения к реальности, добавил представитель Кремля.