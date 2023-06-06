ДНР, 6 июня, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Опубликованное в некоторых источниках сообщение о якобы имевшем место оставлении Вооружёнными силами России Берховки (расположена в районе Артёмовска) не соответствует действительности, заявили 6 июня в Министерстве обороны России.

«Населённый пункт Берховка в районе Артёмовска находится полностью под контролем российских войск. Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинение в оборону не допущено. Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности», — сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали, что ВС России успешно отразили четыре попытки ВСУ атаковать на артёмовском направлении, не допустив обхода и вклинения в свою оборону противника в районе Берховки.

Также в Министерстве 6 июня сообщили, что в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки был нанесён групповой удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута. Кроме того, за минувшие сутки была пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В ведомстве также сообщили, что ВС России уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области. Кроме того, за минувшие сутки система️ ПВО сбила два Су-25 ВСУ, один Су-27, два вертолета Ми-8, также была перехвачена крылатая ракета Storm Shadow и уничтожены 19 беспилотников.