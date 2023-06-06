Москва, 6 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Тело 22-летнего трансгендера обнаружили в квартире на Севастопольском проспекте в Москве. По словам родных погибшего, парень недавно сменил пол и находился в депрессивном состоянии. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

Вечером 5 июня в полицию обратилась 78-летняя жительница одного из домов на юге столицы. Пенсионерка сообщила, что, вернувшись домой, обнаружила свою 22-летнюю внучку Алину (имя изменено) в ванной комнате мёртвой. Женщина пояснила, что это имя погибшая носила не так давно. Чуть меньше года назад внучка сменила пол, раньше она была юношей. После «перехода», по словам бабушки, Алина столкнулась с непониманием со стороны родственников и знакомых. Из-за этого она погрузилась в депрессивное состояние.

«В квартире по адресу Севастопольский проспект было обнаружено тело 22-летней девушки. По словам бабушки, около года назад внучка сменила пол, после чего на фоне общего непонимания со стороны родственников и знакомых началось депрессивное расстройство, однако за помощью не обращалась, суицидальных мыслей не выказывала», — рассказал собеседник агентства.

Из всех близких родственников молодого человека, который стал Алиной, поддерживала только родная сестра, которая называла его и братом и сестрой в одном лице. По информации источника, на учёте в медицинских или правоохранительных органах погибшая не состояла, в настоящий момент СК проводит проверку по факту обнаружения тела.

Ранее ИА Регнум сообщал, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий проводить медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) вносить изменения в документы на основании медсправок о смене пола. Об этом 30 мая сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.