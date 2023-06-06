Москва, 6 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Пока действующим президентом США остаётся Джо Байден, ранее выдвинувший свою кандидатуру на второй срок, канцлер Германии Олаф Шольц по этическим и политическим причинам вынужден говорить о хороших шансах переизбрания американского лидера на выборах в 2024 году. Такое мнение в беседе ИА Регнум высказал политолог Константин Блохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее в ходе Европейского форума Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена хорошие шансы переизбраться на свой срок на американских выборах в ноябре 2024 года. При этом Шольц также отметил, что Германии нужно быть готовой к сотрудничеству и с другим президентом США. Во время своей речи немецкий лидер указал и на тесное трансатлантическое сотрудничество Германии и США, которое он назвал большой удачей.

«Разве Шольц может сказать иначе действующему президенту? Это и неполиткорректно. Он не может поступить по-другому, даже если хочет, поскольку ему ещё пока предстоит сотрудничать с Байденом. Но шансы действующего американского президента реально очень малы. Нелепые падения Байдена, потеря в пространстве и времени, путаница в именах близких — всё это уже стало мемами. В его победу никто не верит», — объяснил слова немецкого канцлера Блохин.

По мнению политолога, Байден не мог не выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, так как задача лидера вселять уверенность в демократический электорат. Однако, эксперт считает, что шансов на победу у него не так много, как у бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа.

«Он самый популярный в республиканской партии, даже Десантис (губернатор Флориды Рон Десантис — прим. ред.) пошёл вниз. Трамп на его фоне смотрится огурчиком. Сама история США показывает, что выборы правящей партии — это такие качели, очерёдность представителей. К тому же сейчас в США чувствуется некая усталость от демократов», — пояснил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что поскольку Германия является зависимой от США страной, то немецкий канцлер справедливо указал на тесное сотрудничество в отношениях Берлин-Вашингтон. Блохин напомнил, что на территории Германии находится самая большая военная база США в Европе, поэтому немецкому правительству важно периодически озвучивать своё почтение в сторону Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 80-летний Байден объявил о выдвижении себя кандидатом на следующих президентских выборах. Среди кандидатов от республиканской партии отметились бывший президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, а также бывший вице-президент США Майк Пенс.