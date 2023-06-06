Москва, 6 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило 6 июня ведомство в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

Российские следователи выяснят детали случившегося и установят размер ущерба, который был причинён Херсонской области. Также будет дана правовая оценка действий всех причастных лиц.

Как сообщало ИА Регнум после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины.