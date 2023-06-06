Москва, 6 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области, сообщили 6 июня в Министерстве обороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«В районах населённых пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, в Минобороны также сообщили о нанесении группового удара высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута. Кроме того, за минувшие сутки была пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении.

Также в ведомстве рассказали, что ВС России успешно отразили четыре попытки ВСУ атаковать на артёмовском направлении. Российские войска не допустили обхода и вклинения в свою оборону противника в районе Берховки. Кроме того, за минувшие сутки система️ ПВО сбила два Су-25 ВСУ, один Су-27, два вертолета Ми-8. Также была перехвачена крылатая ракета Storm Shadow и уничтожены 19 беспилотников.