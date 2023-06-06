Киев, 6 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на территории страны не приведут к миру. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Chris Emil JanÃŸEn Владимир Зеленский

«Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведёт к установлению мира», — говорится в сообщении.

Глава киевского режима также призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию мирного плана Украины, в том числе в вопросе освобождения пленных.

Как передавало ИА Регнум, В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев согласится на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией лишь в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины. В число этих требований входит возвращение Украины к границам 1991 года. Подоляк также заявил, что переговоры с Россией могут начаться лишь при условии выплаты репараций и сокращения вооружённого потенциала России.