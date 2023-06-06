Москва, 6 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки сбили три самолёта ВСУ, сообщил 6 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, два самолета Су-25 были сбиты в районах населённых пунктов Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, а истребитель Су-27 — в районе населенного пункта Андреевка ДНР.

Кроме того, ВКС России были сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское ДНР.

Средствами ПВО была перехвачена крылатая ракета Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Запорожской области украинский самолёт Су-25.

Также Конашенков добавил, что российские ПВО за сутки перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и уничтожили 17 дронов в ЛНР и ДНР. В общей сложности за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 430 самолётов ВСУ.