Москва, 6 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В районе Артёмовска активными действиями ВС России успешно отражены четыре попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки и в районе Берховки, сообщил 6 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ТАСС Артемовск. Вид на здание, разрушенное в результате боевых действий

По его словам, атаку 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки в ДНР отразила «Южная» группировка российских войск.

«Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено», — отметил Конашенков.

В ходе боёв за сутки, по данным министерства, уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих, а также военная техника: пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одна самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 21 мая объявило о взятии под полный контроль Артёмовска российскими военными.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и к северу от Горловки. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Из-за интенсивных боёв в городе осталось много неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов. 22 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артёмовске после освобождения началось предварительное разминирование.

Кроме того, по его словам, украинская армия пытается провести атаки на Артёмовск по флангам, эти попытки успешно купируют российские военные.