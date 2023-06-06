Москва, 6 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Один из центров принятия решений ВСУ поражён в результате удара российским высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Групповой ракетный удар по украинскому объекту нанесён ночью, применено высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

«Назначенный объект поражён, цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что украинские войска за последние три дня пытались перейти в наступление на разных участках фронта. Российские военные пресекли все эти попытки и нанесли противнику ощутимые потери. ВСУ потеряли за этот период свыше 3,7 человек, более 50 танков и 200 боевых бронированных машин, а также другую технику.