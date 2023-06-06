Нью-Йорк, США, 6 июня, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил 6 июня постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу, отметил Небензя.

«Могут ли они быть в психическом здравии? Разве мы можем провести диверсию на ГЭС, когда затопление происходит на территории, которую контролирует Россия?» — сказал постпред.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация населения из подтопленных зон. Эксперты заявили о значительном ущербе для региона, в том числе для экологии и сельского хозяйства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта для властей Украины было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в места, где ВСУ попробуют провести контрнаступление.

Удары по ГЭС — это свидетельство того, что контрнаступление ВСУ началось, цель этих ударов — «подтопить» российские оборонительные линии в прямом смысле слова, а репутацию России — в переносном, сказал в комментарии для ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.