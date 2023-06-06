Курск, 6 июня, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Расходы бюджета Курской области на национальную оборону в 2022 году выросли в 187 раз по сравнению с годом ранее. Об этом 6 июня заявила министр финансов региона Наталья Рудакова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По сравнению с 2021 годом значительно увеличились расходы на национальную оборону — в 187 раз», — приводит слова Рудаковой ТАСС.

По её словам, расходы на национальную оборону превысили 6 млрд рублей. В 2022 году в регионе реализовывались мероприятия по территориальной обороне, а также выполнению работ, связанных с проведением специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на территории региона обнаружен сбитый украинский беспилотный летательный аппарат. До этого несколько домов в Курске получили повреждения при атаке дронов ВСУ.