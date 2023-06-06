Москва, 6 июня, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Киевский режим совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Об этом 6 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», — заявил министр обороны России.

Он добавил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлён киевским режимом для переброски подразделений ВСУ с херсонского направления в район наступления.

«Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на херсонском направлении», — пояснил Шойгу.

Он подчеркнул, что киевский режим совершил на Каховской ГЭС теракт, который будет иметь долговременные экологические последствия, чтобы не допустить наступления Вооружённых сил России на данном участке фронта.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия», — подчеркнул министр обороны России.

Он добавил, что ВСУ переходят к обороне правого берега Днепра, на это указывает сооружение защитных позиций.

«Противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — отметил министр.

По его информации, киевский режим значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведёт к ещё большему затоплению территорий после подрыва Каховской ГЭС. По словам Шойгу, этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Как передавало ИА Регнум, Шойгу подтвердил попытки ВСУ перейти в наступление на ряде направлений. 4 июня силами 31-й и 23-й механизированных бригад ВСУ были предприняты попытки наступления на пяти направлениях.

5 июня киевский режим также попытался осуществить наступление на нескольких направлениях, но был остановлен, ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих. Эксперты призвали признать Украину террористическим государством.

После разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе оказались полностью затопленными три населённых пункта, из прибрежных сёл уже эвакуировали около 900 человек.

После очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно, из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация из подтопленных зон. В зону подтопления могут попасть 14 населённых пунктов, в которых живут 22 тысячи человек.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населённых пунктов в Херсонской области возбуждено уголовное дело. Разрушение гидроэлектростанции и затопление территорий произошло в результате преступных действий со стороны ВСУ, отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Неконтролируемый сброс воды начался в Каховском водохранилище после очередного обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, когда оказались разрушены 11 из 28 пролётов ГЭС. Из-за подъёма уровня воды в Новокаховском районе объявили режим ЧС, людей начали эвакуировать из зоны подтопления.