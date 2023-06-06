Алёшки, Херсонская область, 6 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Вода зашла в жилой сектор города Алёшки Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Жители собирают вещи и на лодках покидают свои дома, сообщает РИА Новости.

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В Алёшках уже затоплены пристань и участок автомагистрали М14. Потоки воды мешают автомобильному движению. По некоторым улицам жители перемещаются на лодках, где-то пока ещё можно пройти пешком.

«Что нам теперь делать, не знаем, куда ехать», — сказал один из горожан.

Люди собирают вещи, берут с собой животных и пытаются выехать на машинах в безопасные районы. В городе отключено электроснабжение, нет сотовой связи, поэтому сообщения об эвакуации до местных жителей не доходят. Связь появляется при удалении от Алёшек на 15-20 км.

Алёшки расположены на левом берегу Днепра в пяти километрах от Херсона. Население города превышает 24 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, власти Херсонской области эвакуируют население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского городских округов из-за повышения уровня воды, вызванного повреждением дамбы на Каховском водохранилище. Разрушения на Каховской ГЭС произошли в результате обстрелов со стороны Украины минувшей ночью. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.